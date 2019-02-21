Benfica Galatasaray hangi kanalda saat kaçta? Cimbom’un ilk 11’i belli oldu

Benfica GS hangi kanalda? Benfica Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibine yenilerek tur şansını rövanşa bırakan Galatasaray Benfica karşısında bu kez taraf olarak üst tura çıkmak istiyor. Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi. Peki Benfica Galatasaray ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

BENFİCA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Benfica Galatasaray 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 ‘te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

Tarık Çamdal; Benim için Galatasaray defteri kapandı. Antalyaspor forması giyen Tarım Çamdal,Ben inanıyorum ki kısa sürede eski performansımı yakalayacağım.Galatasaray defteri kapandı ve yeni bir sayfa açtım kendime.Göstereceğim performansla yeniden milli takım formasını giymek istiyorum dedi İlgili Haberi Oku

BENFİCA GALATASARAY İLK 11

Benfica: Vlachodimos, Ruben Dias, Ferro, Almeida, Grimaldo, Gelson Fernandes, Florentino, Pizzi, Cervi, Joao Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

GALATASARAY 279. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 278 müsabakada 99 galibiyet ve 107 mağlubiyet yaşarken 72 kez rakipleriyle yenişemedi Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 278 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

FATİH TERİM: “MAÇI BİZİM YAPACAKLARIMIZ ÇÖZECEK”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica’ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, “Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.” dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maçın oynanacağı Luz Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

“Maçı bizim yapacaklarımız çözecek.” diyen Terim, Benfica’nın avantajlarına sahada verilecek en iyi cevabın “oynamak” olacağını söyledi.

Galatasaray teknik direktörü, “Rakiple sahanın her yerinde iyi mücadele edip gerekli cevabı verebilmeliyiz. Hatta biraz daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz.” diye konuştu.

Benfica’nın iyi savunma yapan ve mücadele yönü yüksek bir takım olduğunu kaydeden Terim, “O gün (İstanbul’daki ilk maç) bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Son periyoda giriyoruz. Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Yarın maç bitimine kadar bu şekilde mücadele etmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Terim ayrıca “Şampiyonlar Ligi’nden talihsiz elendi” dediği Benfica’nın ileride Avrupa’nın çok daha büyük kulüplerinde forma giyebilecek, önemli futbolculara sahip olduğunu, ilk 11’de hangi oyuncunun oynayacağının kendisini düşündürmediğini ifade etti.