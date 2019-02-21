Benfica Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi: ‘Şartlar ne olursa olsun…’

Benfica Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, temsilcimizin tur şansını değerlendirdi. Galatasaray’ın vazgeçmeyeceğini dile getiren deneyimli teknik adam, takımının turu geçmek için sahaya çıkacağını ifade etti.

Terim, “Biz ‘Bir maç daha var’ diyecek durumda değiliz. Benfica çok iyi bir takım. Ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer. Yarın maçın bitimine kadar mücadele etmemiz lazım. İlk maçta topun kontrolü bizdeydi. Ancak Benfica takımı savunma yönünü yüksek tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettiler. Geçiş hücumlarıyla da tehlikeli oldular. Bize çok da organize bir atakla gelmediler ancak orta sahada bizden fazla ayakta kaldılar” dedi. Nuno Gomes, Fatih Terim`i ziyaret etti Benfica Galatasaray maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in Fiorentina`dan eski öğrencisi Portekizli efsane golcü Nuno Gomes, sarı-kırmızılıların kaldığı oteli ziyaret ederek Fatih Terim`le hasret giderdi. İlgili Haberi Oku

‘Yediğimiz cezalar…’

“Benfica’nın hangi 11’le çıkacağını çok da fazla merak etmiyorum. Önemli olan Galatasaray’ın ne yapacağı. Biz zaten Benfica’yı analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım kimi değiştirir bilmiyorum ama Benfica’da kim değişirse değişsin, derin bir kadrosu var” diyen Terim kendi kadro derinliklerini ise “Kadrosu daha derin olan daha avantajlı. Bizim yediğimiz cezalar dolayısıyla kadromuz kısıtlıydı, şimdi daha da az bir sayıdan seçiyoruz. Bu Benfica için geçerli değil. İlk maçınızı deplasmanda 2-1 kazandıysanız, kağıt üstünde avantajlısınızdır.”

Fatih Terim “Benfica favori gözüküyor, bu gerçeği kabul edelim ama ‘Bizim de kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok’ şekliyle düşünerek sahaya çıkacağımızdan herkes emin olabilir” ifadelerini kullandı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: `Size sürpriz geliyor ama bizim için değil...` Benfica Galatasaray maçı öncesi Portekiz temsilcisinde Teknik Direktör Bruno Lage basın toplantısı düzenledi. Lage, her maçta rotasyon yapması ile ilgili gelen soruya İlk 11`ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul`daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim yanıtını verdi. İlgili Haberi Oku