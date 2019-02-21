MAÇ SONUCU | Benfica 0-0 Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi

Benfica Galatasaray maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. İlk maçta Türk Telekom Stadı’nda rakibine 2-1’lik skorla mağlup olan temsilcimiz, turu geçmek için zoru başarmak ve gereken skoru almak istiyordu ancak Estadio da Luz’da taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı ve temsilcimizin Avrupa macerası sona erdi.

Zaman zaman yüksek tempolu da ilerleyen karşılaşmada Benfica maçın son bölümüne kadar temsilcimizden daha net fırsatlar buldu. Son bölümde ise baskıyı artıran Galatasaray, 85’te Emre Akbaba’yla topu ağlara da gönderdi ancak golden önce kaleciden dönen topta kafa vuruşunu yapan Mbaye Diagne için tartışmalı bir ofsayt kararı verildi.

BENFICA GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: Luz Stadı

SAAT: 23.00

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: beIN SPORTS HD 2

BENFICA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BENFICA: Vlachodimos, Ruben Dias, Ferro, Almeida, Grimaldo, Gedson Fernandes, Florentino, Pizzi, Cervi, Joao Felix, Seferovic

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Lage

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray’da 5 eksik

Temsilcimiz Galatasaray’da ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Martin Linnes, Benfica’ya karşı görev alamadı. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de kadroda yoktu. Bu sonuçla temsilcilerimizin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.

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