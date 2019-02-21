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Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı!
Futbol

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı!

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'un teknik direktör arayışları henüz sonuç vermedi.

21 Şubat 2019 14:47

Geçen hafta Cihat Arslan’la yolların ayrılması sonrası ilk etapta Mesut Bakkal’ın ismini gündeme alıp ardından yola antrenör Cem Kavçak’la devam etmeyi kararlaştıran Akhisar, bu hafta başında arayışlarını sıklaştırdı.

İstanbul’da salı günü İbrahim Üzülmez’le görüşüp anlaşamayan yeşil-siyahlılar, dün de Akhisar’a davet ettikleri Yılmaz Vural’la sözleşme imzalamadan masadan kalktı.

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, özellikle takımdaki futbolcuların talebiyle Akhisarspor’la görüşme yaptığını ancak aralarında maddi olarak büyük fark olduğu için anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Akhisar’ın ligde pazar günü Galatasaray deplasmanına da Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. Ege temsilcisi ilk yarıda Saffet Susic’le yolların ayrılması sonrası Galatasaray maçına yine Kavçak yönetiminde çıkarak sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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Son güncelleme 14:47 | 21 Şubat 2019
Akhisarspor yılmaz vural
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