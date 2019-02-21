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2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplu sonuçlar
Milli Takımlar

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplu sonuçlar

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 2. turunun 5. haftasında 6 karşılaşma tamamlandı. Rusya, deplasmanda Bulgaristan'ı yenerken zorlanmadı.

21 Şubat 2019 23:45

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Gelecek yıl Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00’da Slovenya’yı Ankara’da ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan-Rusya: 60-104

Finlandiya-Fransa: 76-69

Çekya-Bosna Hersek: 69-64

Estonya-Sırbistan: 71-70

İsrail-Almanya: 81-77

Yunanistan-Gürcistan: 81-69

Son güncelleme 23:45 | 21 Şubat 2019
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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