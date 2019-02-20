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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraa Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

20 Şubat 2019 15:04

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat’ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Şubat Salı:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

Son güncelleme 15:04 | 20 Şubat 2019
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
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