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Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: ‘Zor bir maç olacak…’
Uefa Avrupa Ligi

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: ‘Zor bir maç olacak…’

Zenir Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, "Yarın zorlu bir maç olacak. Ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız."

20 Şubat 2019 20:30

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Zorlu bir maç olacak” dedi. Gazprom Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, Fenerbahçe’nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, “Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya ekibinin teknik direktörü Semak, ilk maçta Fenerbahçe’nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını dile getirerek, “Yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek” şeklinde konuştu. 20 Şubat 2019 Zenit Fenerbahçe maçı öncesi Ersun Yanal basın toplantısı düzenledi Zenit Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Ersun Yanal, tartışılan isim Islam Slimani`yi kullanmayı düşünmediğini ifade etti. Yanal, Forvet hattında tüm oyuncularımız hazır. Slimani`yi kullanma konusunda tereddütlerimiz var. Büyük ihtimalle kullanmayacağım diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 20 Şubat 2019
Fenerbahçe Sergey Semak uefa avrupa ligi zenit
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