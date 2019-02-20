Zenit Fenerbahçe maçı öncesi Ersun Yanal basın toplantısı düzenledi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zenit’e konuk oluyor. Müsabaka öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal ve tecrübeli savunmacı Martin Skrtel basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kadıköy’de 1-0’lık galibiyetin avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde Yanal, “İlk maçta ilk 30 dakika muhteşem oynadık. Son 6-7 maçta genel olarak böyle oynuyoruz. Bunu bütün maça yaymalıyız. 18 kişiyle buradayız ve bu kadroyla en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Sezon başından bu yana tartışmaların odağı olan suskun golcü Islam Slimani hakkında da açıklamalarda bulunan Yanal, Cezayirli futbolcuya Zenit deplasmanında görev vermeyi düşünmediğini ise şöyle aktardı: “Kervanı yolda düzmek çok zor, biz biraz da kervanı yolda düzdük. Forvet hattında tüm oyuncularımız hazır. Slimani’yi kullanma konusunda tereddütlerimiz var. Büyük ihtimalle kullanmayacağım.”

‘Sorun topu kaleye sokmakta…’

Topu kaleye sokmakta sıkıntı çektiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, “Kullandığımız oyuncuların hücum güçleri ortada. Hücumda kullandığımız tüm oyuncuların performansı ve istatistiği ortada. En kötü bitiricilik oranlarından birine sahibiz. Topu kaleye gönderme konusuna kadar bir sorunumuz görünmüyor. Sorun topu kaleye sokmakta” dedi.

Yanal ayrıca tur şanslarını da değerlendirirken “Her iki kulvar da yüksek motivasyona sahibiz. Ligde şampiyonluk yarışını kovalamadığımızdan dolayı Avrupa’daki şansımızı devam ettirmek büyük bir arzumuz. Zenit maçını da Beşiktaş maçını da kazanmak isterim. İki maçı da ayıramam, öyle bir şansımız yok. Zenit’in iyi bir kadrosu var. Rakibimizin güçlü yönlerini biliyoruz. Bu güçlü yönlerini tutup, bizim güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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