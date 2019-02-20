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Ünlü beyzbolcu Manny Machado’dan çılgın sözleşme! 300 milyon dolar…
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Ünlü beyzbolcu Manny Machado’dan çılgın sözleşme! 300 milyon dolar…

Amerikan Beyzbol Ligi'nde dudak uçuklatacak bir anlaşmaya imza atıldı. Ligde uzun zamandır gündemi meşgul eden Manny Machado, 300 milyon Dolar'a San Diego Padres'le anlaştı.

20 Şubat 2019 10:29

Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Dodgers’le sözleşmesi sona eren ve serbest statüsündeki 3. ve 4. kaleci mevki oyuncusu Manny Machado, yeni takımını buldu. Uzun zamandır gündemde olan ve çeşitli takımlarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, San Diego Padres’le 10 yıllık sözleşme imzaladı. 4 kez All Star’a seçilen seçilen yıldız oyuncu bu süre için garanti 300 milyon Dolar kazanacak.

2008’de 275 milyon Dolar’lık anlaşma yapan Alex Rodriguez’i geçen Machado, tarihte serbest statüdeki oyuncu olarak en yüksek anlaşmayı yapan isim oldu.

Manny Machado, Padres’le anlaşmadan önce New York Yankees, Chicago White Sox ve Philadelphia Phillies ile masaya oturdu. Ancak oyuncunun istediği rakamı sadece Padres verebildi.

İlk 7 yıldaki performansıyla ligin en iyi oyuncularından biri haline gelen Manny Machado, 2 kez Altın Eldiven ödülünü kazandı ve takımı Dodgers’in World Series’e katılmasına katkıda bulundu.

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Son güncelleme 10:36 | 20 Şubat 2019
beyzbol Manny Machado San Diego Padres
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