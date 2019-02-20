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Trabzonspor zorlu viraja giriyor
Trabzonspor

Trabzonspor zorlu viraja giriyor

Spor Toto Süper Lig'de dış sahada zayıf karnesi bulunan Trabzonspor, 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyota giriyor.

20 Şubat 2019 09:48

2018-19 sezonunda iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve ligdeki 33 puanının 23’ünü evindeki karşılaşmalarda hanesine yazdıran Trabzonspor, dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan elde eden bordo-mavililer, üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda girecek.

11 GÜNDE DEPLASMANDA 3 AYRI MAÇA ÇIKACAK

İlk olarak 22 Şubat Cuma günü ligin 23’üncü haftasında İzmir’de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ardından 26 Şubat’ta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0’ın rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maç için İstanbul’a hareket edecek. Bordo-mavililer, 4 Mart’ta ise ligin 24’üncü haftasında İstanbul’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda iç sahaya göre daha kötü bir performans sergileyen Trabzonspor’un bu 3 maçtan alacağı sonuçlar ise ligin yanı sıra özellikle kupadaki yolculuğunda belirleyici olacak.

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Son güncelleme 09:48 | 20 Şubat 2019
göztepe Kasımpaşa Sportoto Süperlig trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Trabzonspor
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22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
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