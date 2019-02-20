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THY Avrupa Ligi 23. hafta heyecanı!
Euroleague

THY Avrupa Ligi 23. hafta heyecanı!

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın ve 22 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

20 Şubat 2019 10:26

Şu ana kadar çıktığı 22 maçta 14 galibiyet alan 4. sıradaki Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30’da oynanacak. İddiası bulunmayan, 3 galibiyete sahip Darüşşafaka Tekfen, 19 galibiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumundaki lider Fenerbahçe Beko’yu cuma günü ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki mücadele, Volkswagen Arena’da saat 20.15’te başlayacak.

 

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THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00  CSKA Moskova (Rusya) – Herbalife Gran Canaria (İspanya)

20.30  Anadolu Efes – Olympiakos (Yunanistan)

22.45  AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00  Barcelona Lassa (İspanya) – Baskonia (İspanya)

22 Şubat Cuma:

20.15  Darüşşafaka Tekfen – Fenerbahçe Beko

21.00  Zalgiris (Litvanya) – Buducnost VOLI (Karadağ)

22.00  Panathinaikos (Yunanistan) – Khimki (Rusya)

23.00  Real Madrid (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

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Son güncelleme 10:28 | 20 Şubat 2019
anadolu efes Basketbol THY Avrupa Ligi Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe
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22 9 34
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