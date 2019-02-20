TFF’ye büyük şok! 80 milyon dolarlık zarar…

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş ile 2012 yılında yapılan 2 yıl uzatmaya ilişkin aralarında ortaya çıkan 80 milyon dolarlık itilafa karşılık, yargıya taşınan dava karara bağlandı.

Sporx’in haberine göre, İş Tahkim, TFF’nin yayıncı kuruluştan olan talebinin haksız bularak reddedilmesine karar verdi. Alınan bu kararla TFF’nin yaklaşık 80 milyon dolarlık (430 milyon TL) bir zarara uğranması Riva’ya adeta bomba gibi düştü.

SKANDAL İHMALİN FATURASI AĞIR OLDU

Yayıncı kuruluşun 2010 yılında yıllık 424 milyon dolar bedel karşılığı imzaladığı 4+1 yıllık sözleşmenin, 2011’deki şike sürecinde gördüğü zararı öne sürerek yaptığı ihalesiz iki yıllık uzatma talebinin Yıldırım Demirören yönetimindeki TFF tarafından kabul görmesiyle start aldı. Yayıncı kuruluş, 2010 yılında imzalanan bu sözleşmenin, ilk anlaşmadan kaynaklı bir yıllık opsiyon (2014-15) hakkının kullanılmasının ardından, gelen iki yıl daha (2015-16 ve 2016-17) ihalesiz uzatılmasını talep etmiş ve dönemin federasyonu bunu kabul ederek 2010 yılında imzalanan yayın sözleşmesi rekabet kurulunun da onayıyla 2017 yılına dek uzatılmış oldu. Ancak 2012 ‘de TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan protokolle iki yıl daha uzayan yayın paketi içine o dönem ki TFF hukukçularının B ve C paketini eklemeyi unutmaları bugün TFF’nin yaklaşık 80 milyon dolar, yani 430 milyon TL gibi büyük bir zarara uğramasına neden oldu.

TFF’nin, 2016-17 ve 2017 -18 sezonu B ve C paketine ilişkin talebinin yayıncı kuruluş tarafından “Bu konuda anlaşma gereği bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır” demesinin ardından soluğu yargıda alan Türkiye Futbol Federasyonu, beklemediği bir şokla karşılaştı. TFF hukukçuları konuyu 6100 sayılı kanun ve HMK gereğinde İş Tahkim’e götürdü. Ve İş Tahkim üç hakem nezdinde esastan incelediği dosya sonunda TFF’nin haksız talepte bulunduğuna karar verdi. Bu arada iki tarafın da birer hakem belirlemesiyle görülen davada TFF’nin belirlediği hakemin de Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine karar verdiği öğrenildi. TFF cephesi kendilerini adeta şoka uğratan bu kararın iptali için istinaf mahkemesine gideceği ancak sadece usul yönünden incelenecek olan bu kararın iptalinin çok zor olduğu öğrenildi. İş Tahkim’e gidilmesi nedeniyle temyiz yolu kapalı olan TFF yönetimi yaklaşan genel kurul öncesi kasasından çıkan bu 80 milyon doları nasıl geri koyacağını kara kara düşünmeye başladı.

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