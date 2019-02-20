Mahkemeden Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı kararı!

Ümit TÜRK / Teknik direktör Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden gönderilmesinin ardından tv yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Terim’in eski Başkan Ünal Aysal’a gönderdiği SMS’leri yayınlamıştı. Fatih Terim’in şikayeti üzerine açılan davada, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal 10 ay, tv yorumcusu ve köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kütahyalı’nın itiraz üzerine yerel mahkemenin verdiği cezaları ‘ölçüsüz’ bularak kararı bozan Yargıtay, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

TERİM’İN AVUKATI EPÖZDEMİR: YARGITAY YA SEHVEN YAZDI YA DA…

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Yargıtay’dan dönen dosya için yeniden duruşma açtı. Duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Söz alan Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay’ın verdiği kararın yerleşik içtihatlara aykırı olduğunu ve kendi içinde çeliştiğini savunarak, “Yargıtay ilamında hukuki hiçbir konuya değinilmemiştir. Sanıkların eylemleri basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek suç olmaktan çıkarılmıştır. Ünal Aysal yönünden aleniyet gerçekleşmesine rağmen atılı suçun oluşmadığı belirtilmiş. Bu hususun ya gerekçenin sehven yazılmasından ya da farklı bir düşünceden yola çıkılarak yazıldığını düşünüyoruz” dedi. Epözdemir, mahkemenin kararında direnerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

AYSAL’IN AVUKATI: TELEFONUNU MASADA BIRAKIYOR…

Ünal Aysal’ın avukatı Köksal Bayraktar ise, müvekkilinin Fatih Terim ile olan yazışmalarını üçüncü bir kişiye hiçbir zaman vermediğini savunarak, “Müvekkilim toplantılara katıldığında cep telefonunu sekreterine vermekte ya da masada bırakmaktadır. Bu şekilde telefonundaki mesaj içerikleri temin edilmiş olabilir” diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi ise, müvekkilinin söz konusu mesajları Ünal Aysal’ın kendisine vermediğini savunarak beraat talebinde bulundu.

AYSAL’A BERAAT… KÜTAHYALI’YA 2 YIL ERTELEMESİZ HAPİS

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, Yargıtay’ın Ünal Aysal yönünden verdiği bozma kararına uyduğunu belirterek, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı yönünden ise ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan daha önce verdiği 2 yıllık hapis cezasında direnme yoluna gitti. Mahkeme, Kütahyalı’yı, ‘Hakaret’ suçundan da suçlu bularak 183 gün adli para cezası karşılığı olan 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı. Kütahyalı’nın, eylem sonrası ve yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması ve olaya ilişkin pişmanlık göstermemiş olmasını göz önünde bulundurarak verilen cezada herhangi bir indirim ve erteleme yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, 30 Eylül 2013’te aralarında yaptıkları mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğunu iddia ettiği eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile mesajları tv programında açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlal” ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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