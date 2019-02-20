Göztepe , Trabzonspor’u eski silahlarıyla vuracak!

Cuma günü Trabzonspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, cezaları biten Yasin Öztekin ve Serdar Gürler bu hafta Teknik Direktör Kemal Özdeş'in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. İki oyuncu da geçtiğimiz yıllarda birer sezon Trabzonspor forması giymişti. Kariyerine Almanya'da başlayan ve Gençlerbirliği formasıyla yıldızı parlayan Yasin, 2012/2013 sezonunda Trabzonspor'un yolunu tutmuştu. Öztekin o sezon 31 resmi karşılaşmada bordo-mavili formayı terletmiş, bir sezon sonra Kayseri Erciyesspor'a transfer olmuştu.

Serdar da tutunamadı

Futbol hayatına Fransa'da başlayan Serdar Gürler ise Elazığspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor'un dikkatini çekti. 2014/2015 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Serdar, önce Kayseri Erciyesspor'a kiralandı sonra da Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Başkent ekibiyle yeniden doğan Serdar, kısa La Liga macerasının ardından devre arasında Göztepe'ye transfer oldu. Kemal Özdeş'in Trabzonspor karşısında Serdar Gürler ve Yasin Öztekin'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

Göztepe, Trabzonspor’a kabus oldu

Göztepe, son 1.5 sezonda rakibine kabus oldu. Geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig’de bordo-mavilileri İzmir’de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0’lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise ilk maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynayan maçı Göztepe Yasin’in golleriyle 2-1 kazanarak Trabzonspor’a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.

Göztepe’nin tecrübeli kalecisi Beto o maçta Burak Yılmaz’ın penaltı atışını çıkarıp alınan galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu. Alt sıralardan kurtulma adına son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak İzmir ekibinde gözler teknik direktör Kemal Özdeş’e çevrildi. Kayserispor mağlubiyetinin ardından taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, kötü sonuç halinde geleceğinin ciddi şekilde masaya yatırılabileceği de iddia edildi. Göz-Göz’de taraftarlar cuma günü takımı kamp yaptığı otelden konvoy eşliğinde stada uğurlayıp moral aşılamaya çalışacak.

Bayern Münih taraftarlarından bilet fiyatlarına tepki! `Açgözlülük sınır tanımıyor` Bayern Münih taraftarları, Şampiyonlar Ligi`nde takımlarının Liverpool ile oynadığı maçta bilet fiyatlarını protesto etti. Ev sahibi ekip taraftarları da Alman futbolseverlere destek verdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp ! Rus ekibi Zenit`le yarın oynayacağı maçla, Avrupa kupalarında deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertliler, rakip sahalarda geride kalan 115 müsabakada 65 kez yenildi, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı. İlgili Haberi Oku