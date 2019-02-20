Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: “Bu durumu çalışarak düzelteceğiz”

Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, takım olarak zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, “Evet, kabullenmesi güç bir şey ama bu kadar kaliteli bir takımın bu yerlerde olması kendi adımıza hem ayıp hem de üzüntü verici bir durum. Bu durumu çok çalışarak düzelteceğiz” dedi.

Altay müsabakasını kazanmaktan başka bir düşünceye sahip olmadıklarını söyleyen Kılıç, “Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda neler yapmamız gerektiğini ve acı gerçekleri konuştuk. Ne kadar oyunumuzda düzelme varsa gol pozisyonlarına girmede olumlu istatistiklerimiz ön plana çıksa da bunların yetmeyeceği aşikar ve yetmediği de ortada. Dolayısıyla, kanımızı, canımızı her şeyimizi ortaya koyup bu olumsuz durumdan hızla uzaklaşmamız gerekiyor. Allah göstermesin şehrimize en ufak bir korku yaşatmadan bu olumsuzluğun içerisinden çıkacağız” diye konuştu. Yeşil-beyazlı taraftarları pazar günü iç sahada oynanacak Altay maçına davet eden Kemal Kılıç, “Bir önceki iç saha maçımız olan Ümraniyespor müsabakasında taraftarlarımızdan çok memnun kaldım. Altay maçında da daha fazlasını yapacaklarına inanıyorum. Çünkü bu takım bu şehrin takımı. Tek bir takımımız var ve Giresunspor hepimizin takımı. Taraftarlarımız da hak vermek lazım. Üzüntülüler, kırgınlar, kızgınlar. Doğrudur. Bunların hepsine hak veriyorum ama pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçında her şeyleriyle yanımızda olacaklarına inanıyorum. Saha içerisindeki oyuncumuz kadar tribünde de gücümüzün olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Denizlispor Özköylü`ye karşı SPOR Toto 1. Lig`de Eskişehirspor deplasmanından 1-1`lik beraberlikle dönüp 47 puanla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor, pazar günü evinde zirve yarışında 44 puanlı takipçisi Osmanlıspor`u ağırlarken, eski teknik patronu Osman Özköylü ile rakip olacak. İlgili Haberi Oku