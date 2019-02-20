SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin Zenit maçı kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı’nda oynayacağı karşılaşmanın 19 kişilik kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada kadrodaki isimler duyurulurken, Mathieu Valbuena ve Yassine Benzia, Rusya’ya götürülmedi.

Valbuena’da kanama var!

Valbuena’nın arka adalesinde kanama tespit edildiği ve derbi öncesi yırtığa dönmesinden korkulduğu için kadroya alınmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncu pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Valbuena’nın yanısıra kadroya alınmayan Benzia’nın ise moralsiz olduğu için Rusya’ya götürülmediği öğrenildi. Cezayirli oyuncu Süper Lig kadrosuna alınmamış fakat UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmıştı.

İşte Fenerbahçe’nin kamp kadrosu

Volkan Demirel, Harun Tekin, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Alper Potuk, Victor Moses, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey.

Fenerbahçe`nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı Zenit`le oynayacağı maç için Rusya`ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe`de yolculuk tatsız başladı. Sis nedeniyle sarı lacivertlilerin uçağı henüz kalkmadı. İlgili Haberi Oku