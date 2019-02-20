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Fenerbahçe’nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı

Zenit'le oynayacağı maç için Rusya'ya hareket etmek üzere olan Fenerbahçe'de yolculuk tatsız başladı. Sis nedeniyle sarı lacivertlilerin uçağı henüz kalkmadı.

20 Şubat 2019 11:30

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00’den 19.00’a, antrenman saati ise 18.30’dan 19.30’a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı’nda yapılacak.

Zenit'in basın toplantısı ise, saat 16.40’ta Saint Petersburg Stadı’nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.

Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak.

20 Şubat 2019 Ersun Yanal kararını verdi! Zenit maçında forvette... Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit karşısında Rusya deplasmanında tur arayacak. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda tek farklı yenilgilerde bile tur atlayan taraf olacak. Teknik direktör Ersun Yanal`ın forvette Andre Ayew`e görev verebileceği öğrenilirken maç saatinde havanın eksi 9 derece olması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:30 | 20 Şubat 2019
Fenerbahçe rusya sis uçak uefa avrupa ligi zenit
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