Fenerbahçe’de ‘ses var görüntü yok’

Sercan Hamzaoğlu / Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 60 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Konyaspor maçını da kazanamayınca, sorunlar bir kez daha gündeme geldi.

Pek çok istatistikte sezon ortalamasının üzerine çıkan Kanarya, buna karşın istediği pozisyonlara giremedi ve tek golle yetindi.

Futbolun en önemli unsuru olan gol bulunamayınca, sarı-lacivertliler beraberliğe razı oldu. Topa yüzde 68'le sahip olan ve 574 pasın yüzde 86'sında isabet bulan Fenerbahçe'nin en dikkati çeken istatistikleri, ceza sahasında topla buluşma ve ortalar oldu.

RÖVANŞ MAÇINDA SLIMANI VE FREY

Ceza sahasında 34 kez topla buluşan sarı- lacivertliler, bu bölgeye 31 orta gönderdi. Burada santrfor eksikliği ortaya çıktı. Adeta yokları oynayan İslam Slimani kaleyi göremedi! Toplam 18 şut çeken Fener, bunların sadece 3'ünde üç direğin arasını bulabildi ve tek golle yetindi. Teknik Direktör Ersun Yanal, Roberto Soldado UEFA listesinde olmadığı için yarınki Zenit maçında, sezon başından beri bir türlü verim alınamayan Slimani veya Frey'den birini santrforda oynatmak zorunda kalacak veya taktiksel alternatif arayacak.

Zenit Fenerbahçe ne zaman saat kaçta ? Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ile yeni Avrupa Ligi macerasına devam edecek. Kadıköy`de oynanan ilk maçta rakibin 1-0 yenerek avantaj elde eden Fenerbahçe rövanş maçında da Zenit`e mağlup ederek yoluna sorunsuz şekilde devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala futbol severler Zenit Fenerbahçe ne zaman, Zenit Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İlgili Haberi Oku