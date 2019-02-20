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Fenerbahçe’de ‘ses var görüntü yok’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de ‘ses var görüntü yok’

Konyaspor maçında topa yüzde 68’le sahip olan ve 574 pasın yüzde 86’sında isabet bulan sarı-lacivertli futbolcular, ceza sahasında 34 kez topla buluştu. Bu bölgeye 31 orta gönderildi ama gol sayısı 1’de kaldı

20 Şubat 2019 10:01

Sercan Hamzaoğlu / Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte 60 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Konyaspor maçını da kazanamayınca, sorunlar bir kez daha gündeme geldi.

Pek çok istatistikte sezon ortalamasının üzerine çıkan Kanarya, buna karşın istediği pozisyonlara giremedi ve tek golle yetindi.

Futbolun en önemli unsuru olan gol bulunamayınca, sarı-lacivertliler beraberliğe razı oldu. Topa yüzde 68'le sahip olan ve 574 pasın yüzde 86'sında isabet bulan Fenerbahçe'nin en dikkati çeken istatistikleri, ceza sahasında topla buluşma ve ortalar oldu.

RÖVANŞ MAÇINDA SLIMANI VE FREY

Ceza sahasında 34 kez topla buluşan sarı- lacivertliler, bu bölgeye 31 orta gönderdi. Burada santrfor eksikliği ortaya çıktı. Adeta yokları oynayan İslam Slimani kaleyi göremedi! Toplam 18 şut çeken Fener, bunların sadece 3'ünde üç direğin arasını bulabildi ve tek golle yetindi. Teknik Direktör Ersun Yanal, Roberto Soldado UEFA listesinde olmadığı için yarınki Zenit maçında, sezon başından beri bir türlü verim alınamayan Slimani veya Frey'den birini santrforda oynatmak zorunda kalacak veya taktiksel alternatif arayacak.

19 Şubat 2019 Zenit Fenerbahçe ne zaman saat kaçta ? Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı ile yeni Avrupa Ligi macerasına devam edecek. Kadıköy`de oynanan ilk maçta rakibin 1-0 yenerek avantaj elde eden Fenerbahçe rövanş maçında da Zenit`e mağlup ederek yoluna sorunsuz şekilde devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kala futbol severler Zenit Fenerbahçe ne zaman, Zenit Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:01 | 20 Şubat 2019
Fenerbahçe
PUAN DURUMU
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2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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