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Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp !
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp !

Rus ekibi Zenit'le yarın oynayacağı maçla, Avrupa kupalarında deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertliler, rakip sahalarda geride kalan 115 müsabakada 65 kez yenildi, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı.

20 Şubat 2019 11:48

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın deplasmanda Rusya’nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe’nin, Avrupa’daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında yarın dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

Son 5 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa’da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4’ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar’a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava’ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht’le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017’de Avusturya’da Sturm Graz karşısında elde etti.

20 Şubat 2019 SON DAKİKA | Fenerbahçe`nin Zenit maçı kadrosu açıklandı! Son dakika... UEFA Avrupa Ligi`nde Zenit deplasmanına çıkacak Fenerbahçe`nin kadrosu açıklandı. Rusya`ya giden kafilede Mathieu Valbuena ve Yassine Benzia yer almadı. İlgili Haberi Oku

Rusya’da galibiyeti yok

Fenerbahçe, Rusya’da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova’ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova’yla ise berabere kaldı.

Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2’sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa’da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.

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Son güncelleme 11:48 | 20 Şubat 2019
Fenerbahçe uefa avrupa ligi zenit
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