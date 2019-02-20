Fatih Terim, Benfica maçında tur şifresini verdi!

Mesut YILDIRIM / Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maç için dün öğleden sonra Portekiz'e gitti.

Sarı-kırmızılıların, uzun süreli bir yolculuk olduğu için Lizbon'a maçtan 2 gün önce gitmeyi tercih ettiği öğrenildi. Bugün bir oyuncu ile birlikte TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek Teknik Direktör Fatih Terim, turun şifresini erken gol olarak belirledi.

Tur için 2 fark veya 3-2, 4-3 gibi en az 5 gollü ve tek farklı galibiyetlere ihtiyacı olan Cimbom, ilk çeyrekte rakibin düzenini bozmaya çalışacak.

Terim, özellikle oyun disiplinine vurgu yapıp oyuncularını bu konuda uyarırken erken atılacak golle Portekiz takımının dengesini bozmayı ve ilk maçtaki 2-1'lik skorun dezavantajını hücum performansıyla unutturmayı planlıyor.

Takımımız, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi @SLBenfica ile oynayacağı maç için sponsorumuz @TK_TR uçağı ile Lizbon’a iniş yaptı. pic.twitter.com/MwYBgiIRfP — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Şubat 2019

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