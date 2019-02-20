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Fatih Terim, Benfica maçında tur şifresini verdi!
Uefa Avrupa Ligi

Fatih Terim, Benfica maçında tur şifresini verdi!

Benfica ile oynadığı İstanbul’daki ilk maçı 2-1 kaybeden Aslan, yarınki rövanşta 2 fark kovalayacak. Erken atılacak golle Portekiz takımının dengesinin bozulması planlanıyor. Fatih Terim, oyun disiplinine vurgu yapıyor

20 Şubat 2019 10:26

Mesut YILDIRIM / Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maç için dün öğleden sonra Portekiz'e gitti.

Sarı-kırmızılıların, uzun süreli bir yolculuk olduğu için Lizbon'a maçtan 2 gün önce gitmeyi tercih ettiği öğrenildi. Bugün bir oyuncu ile birlikte TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek Teknik Direktör Fatih Terim, turun şifresini erken gol olarak belirledi.

Tur için 2 fark veya 3-2, 4-3 gibi en az 5 gollü ve tek farklı galibiyetlere ihtiyacı olan Cimbom, ilk çeyrekte rakibin düzenini bozmaya çalışacak.

Terim, özellikle oyun disiplinine vurgu yapıp oyuncularını bu konuda uyarırken erken atılacak golle Portekiz takımının dengesini bozmayı ve ilk maçtaki 2-1'lik skorun dezavantajını hücum performansıyla unutturmayı planlıyor.

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Son güncelleme 10:26 | 20 Şubat 2019
BENFİCA fatih terim galatasaray uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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