Devlet kanalında cinsiyetçi yorum: ‘Bir kadın taktik konuşunca midem kalkıyor’

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya’nın devlet televizyonu olan Rai’nin 2. kanalında futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Fulvio Collovati, canlı yayında sarf ettiği cinsiyetçi sözler nedeniyle gündeme oturdu.

Kadınların futbol taktiğinden anlamadığını iddia eden Collovati, stadyumdan canlı yayına bağlanan eski hakem ve futbolcu Federico Peluso’nun eşi Sara Picci’nin ardından söze girerek skandal ifadeler kullandı.

61 yaşındaki Collovati, “Futbolcu eşi de olsa bir kadın taktik konuşunca midem kalkıyor. Maçın nasıl gittiğinden bahsedebilirsin ama taktik konuşamazsın. Çünkü kadınlar erkekler kadar anlamaz. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Sara Piccini’nin “Futbol hakemi olarak da tecrübem var” demesi üzerine programın sunucuları da devreye girerek Collovati’nin cinsiyetçi ve şovenist yorumlar yaptığı şeklinde eleştiride bulundu.

“BENİM KARIM ASLA CÜRET ETMEDİ”

Tepkiler üzerine söz alana Collovati, “Kadın futbolcular biraz anlıyor ama yüzde yüz değil. Benim karım benimle taktik konuşmaya asla cüret etmedi” diyerek cinsiyetçi söylemlerini sürdürdü.

Collovati’nin bu açıklamaları spor kamuoyunda tepkiyle karşılanırken İtalya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bertolini, bu açıklamaların“ilkel bir kafa yapısını” gösterdiğini dile getirdi.

Eski futbolcu ve Milan’ın kadın futbol takımının teknik direktörü Carolina Morace de “Benim de bazı yorumcuları duyunca midem kalkıyor” diye tepki gösterdi.

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Rai kanalı, Collovati’nin 9 Mart Cumartesi gününe kadar tüm televizyon ve radyo faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Öte yandan sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Collovati, amacının kadınları üzmek olmadığını dile getirerek “Kadınların hassasiyetini etkilediğim için özür dilerim. Çok umurumda değil ama kimseyi kırmak niyetinde değildim” dedi.

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l’universo femminile.

— Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 Şubat 2019