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Devlet Bahçeli’den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için yorum: ‘Yenilirse ayıp olur, yenerse…’
Fenerbahçe

Devlet Bahçeli’den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için yorum: ‘Yenilirse ayıp olur, yenerse…’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım... Bu Beşiktaş’a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar" ifadelerini kullandı.

20 Şubat 2019 14:23

MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle sohbetinin bir bölümünde, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyle ilgili de ‘esprili' bir yorumda bulundu.

“Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kalmasını tavsiye ettiğini” dile getiren Bahçeli, “Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. ‘Sen de ol, ben de ol, beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var” dedi. “Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar” diyen Bahçeli, “gülerek”, “Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var, oy vermemeyi düşünse al işte gittik” ifadelerini de kullandı.

İttifak kapsamında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin MHP'ye bırakılması üzerine de Bahçeli, “Evet, Beşiktaş bizde. Belediyeyi bize verdiler çünkü CHP'nin elinden ancak biz alırız orayı. Adayımız genç, dinamik bir arkadaşımız” dedi.

Bahçeli, “Kazanırsanız, bir Beşiktaş maçına da gider misiniz” sorusu üzerine de “Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim, eğer fırsat bulursak” yanıtını verdi. “Çarşı ruhuna mı güveniyorsunuz” sorusu üzerine de Bahçeli, “Çarşı, Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır” dedi.

20 Şubat 2019 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktığı gibi bitti! Spor Toto Süper Lig`in 23`üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00`da Vodafone Park`ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldığı andan itibaren kısa süre içerisinde tükendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:23 | 20 Şubat 2019
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