CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | VakıfBank, Avrupa’da üst üste 27. galibiyetle çeyrek finalde

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki beşinci maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı 23-25, 18-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grup lideri olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen sarı-siyahlılar, SCHARRena’daki karşılaşmanın ilk setini 25-23 almayı başardı. Sarı-siyahlılar, ilk sette rakibine blok sayısı imkanı tanımadı. İkinci sette savunmadaki etkinliğini arttıran VakıfBank, 22 dakika süren bu seti de 25-18 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de Alman rakibine geri dönüş şansı vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet serisini 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB’yle 26 Şubat Salı günü 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

ALLIANZ MTV STUTTGART 0-3 VAKIFBANK

SALON: SCHARRena

HAKEMLER: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

ALLİANZ MTV STUTTGART: McCage 3, Bugg 2, Poll 6, Tapp 5, Rivers 11, Schaefer 4, Koskelo (L), Wilhite 1, Kastner 1, Van Daelen 5, Tomazela, Cesar, Sandor 3

VAKIFBANK: Kelsey 12, Zehra 13, Cansu 3, Zhu 10, Milena 6, Lonneke 7, Gizem (L), Ebrar 4, Buket, Tuğba

SETLER: 23-25, 18-25, 18-25

SÜRE: 81 dakika (32′, 22′, 27′) CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra çeyrek finali garantiledi! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi`nde Uralochka-NTMK`yı deplasmanda 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. İlgili Haberi Oku