CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Eczacıbaşı Vitra çeyrek finali garantiledi!

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Uralochka-NTMK takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla turuncu beyazlılar, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmaya kontrollü hücumlarla başlayan Rus ekip, Yeon Koung Kim'in ataklarını durduramayınca ilk molasını aldı. (13-10) Molanın ardından Tijana Boskovic ağırlığını oyuna koyarken, Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sete önde başlayan ve dengeyi koruyan turuncu beyazlılarda, orta oyuncular Büşra ve Lauren etkili bir oyun ortaya koyarken, Kim'in atağıyla set 25-22 sonlandı.

Kaptan fark yarattı!

Kaptan Jordan Larson'ın defans ve hücumdaki başarılı oyununa rağmen, ev sahibi ekip üçüncü ve dördüncü seti sırasıyla 25-19 ve 25-22 kazanınca maç tie-break setine uzadı. Son sete Eczacıbaşı VitrA kontrollü bir oyunla başlayarak rakibine şans tanımadı ve maçı 3-2 kazandı.

Genç yıldız Tijana Boskovic aldığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” (MVP) seçildi. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun son maçında Dinamo Kazan'ı, 26 Şubat Salı günü, saat 17:00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

Uralochka-NTMK – Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg

Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Stephan Grieder (SUI)

Uralochka-NTMK: Harelik, Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Podkopaeva (L)

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Ezgi, Meliha, Güldeniz.

Setler: 2-3 (20-25,22-25,25-19,25-22,8-15)

Süre: 115 dakika (23,27,23,28,14)

Eczacıbaşı VitrA, Natasa Krsmanovic`i kadrosuna kattı Eczacıbaşı Vitra, takımda peş peşe yaşanan sakatlıklar ve rahatsızlıklar nedeniyle tecrübeli orta oyuncu Natasa Krsmanovic`i sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. İlgili Haberi Oku