CANLI YAYIN: Schalke 04 Manchester City canlı izle! Schalke City karşısında sürpriz peşinde…

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ,Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i ağırlıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan City karşısında Alman ekibinin neler yapacağı merak konusu iken, Schalke Manchester City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın başlamasına az süre kala canlı yayın linki arıyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı izlemek isteyenler haberimizin içerisinde Schalke Manchester City canlı izle bağlantısı yer alıyor.

SCHALKE MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Schalke: Fahrmann, Nastasic, Bruma, Sane, Oczipka, Bentaleb, McKennie, Caligiuri, Mendyl, Suat Serdar, Uth.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva, Sterling, Aguero.