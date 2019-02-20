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CANLI YAYIN: Schalke 04 Manchester City canlı izle! Schalke City karşısında sürpriz peşinde…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Schalke 04 Manchester City canlı izle! Schalke City karşısında sürpriz peşinde…

Schalke Manchester City karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'de Manchester City'i eleyerek sürpriz yapma peşinde olan Schalke 04 ilk maçta avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapıyor. Büyük mücadeleye sahne olacak karşılaşmayı takip etmek isteyenler için haberimizin içerisindeki Schalke 04 Manchester City canlı izle linki yer alıyor. İşte Schalke 04 Manchester City maçına dair tüm detaylar ve canlı yayın linki...

20 Şubat 2019 22:46

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ,Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'i ağırlıyor. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan City karşısında Alman ekibinin neler yapacağı merak konusu iken, Schalke Manchester City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın başlamasına az süre kala canlı yayın linki arıyor. Seyir zevki üst düzey olması beklenen karşılaşmayı izlemek isteyenler haberimizin içerisinde Schalke Manchester City canlı izle bağlantısı yer alıyor.

SCHALKE MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Schalke: Fahrmann, Nastasic, Bruma, Sane, Oczipka, Bentaleb, McKennie, Caligiuri, Mendyl, Suat Serdar, Uth.

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, İlkay, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva, Sterling, Aguero.

Son güncelleme 23:40 | 20 Şubat 2019
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