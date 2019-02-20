SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Nihat Özdemir’e yanıt: ‘Üzülsem mi, kızsam mı…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Vekili ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Nihat Özdemir’in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara yanıt verdi

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısı ile hakem hataları ve TFF’nin tutumu konusunda eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine açıklama yapan Nihat Özdemir, “Fenerbahçe’nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç’un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF’nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe’nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç’un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından bir kez daha açıklama yapma ihtiyacı hisseden Ali Koç, Nihat Özdemir’i aradığını ve aralarında geçen konuşmaları anlattı.

Koç, “Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamalar boşa çıkartılmak için Nihat bey kullanılmış, ya da kendisini kullandırtmış. Üzülsem mi, kızsam mı bilemedim” dedi.

İşte Ali Koç’un gündem yaratacak açıklamaları;

“Bu toplantıyı yapmamızın nedeni genelde biz hakemler veya maçlar üzerine konuşmayız, ana nedeni ligin ikinci yarısının 4 haftasında yaşadığımızbazı hakem hataları. Bizim için verilen verilmeyen kararlar. Rakiplerimiz için çalınıp çalınmayan endişeleri anlattım. Bu endişeleri kazandığımız maçtan sonra da açıklamıştık. Bu hataların sistematik olduğu endişesi bizlere hakimdi. Bu bağlamda açıklama yaptık. Bunu takiben 2 gün sonra eski başkan vekilimiz, 15 sene başkan vekiliiği yapmış sayın Nihat Özdemir’in özellikle bir medya grubunda manşete çıkarılmış açıklamaları vardı.”

“HERHALDE BİR DÜZELTME, AÇIKLAMA GELİR DEDİK”

“Son derece şaşırdık, üzüldük. Herhalde bir düzeltme gelir diye bekledik. Niye üzüldük, şaşırdık, açıklama bekledik bunu sizlerle paylaşmak istedik. Kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Şahitleri de var. Bu görüşmede Nihat bey TFF’nin işleyişi, MHK konusunda endişelerini, görüşlerini paylaştı. Bizim düşüncelerimizle paralellik arz ediyordu. Cumartesi manşetlerde gördüğümüz görüşleriyle taban tabana zıt görüşlerdi. Herhalde bir düzeltme, açıklama gelir dedik. Gelmedi.”

“ÜZÜLSEM Mİ, KIZSAM MI BİLEMEDİM”

“Nihat Özdemir ile görüştüm. Herhangi bir açıklama yapmadan, durumu tam kavramadan bir açıklama yapmak istemedik. Kendisine, ‘Nihat bey sizinle yaptığmız toplantıda böyle demediniz mi? Sizin de rahatsızlığınız yok muydu?’ dedim ve kabul etti. Buna mukabil ‘Sorumlunun biz olduğumuzu söylemedim mi size?’ dedim, ‘Söyledin’ dedi. Bu açıklamaları kendisine sormak ihtiyacı duyduk. Kendisi inkar etmedik. ‘Evet ben bu açıklamaları söylemek zorunda kaldım’ mealinde bir ifadesi oldu. Neden mecbur kaldığı konusundaki sebepleri dinlediğim zaman açıkçası üzülsem mi, şaşırsam mı, Nihat bey için üzülsem mi, kızsam mı bilemedim.”

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“NİHAT BEY BU GÖRÜŞLERİ VERMEK ZORUNDA KALMIŞ”

“Nihat bey beyanat vermemiş. Başka bir toplantıya gitmiş ve bu toplantıda bizim yaptığımız açıklamalarla ilgili rahatsızlıklarda bulunulmuş. Nihat bey de bu görüşleri vermek zorunda kalmış. Bizler kapalı kapılar arkasında başka konuşan, başka ortamlarda başka şekilde konuşan insanlar değiliz. Özelde konuşulanları da açıklamayı uygun bulmayız. Dolayısıyla aramızda geçenleri şu andan daha fazla anlatamam. Anlatmam sıkıntılı bir ortam yaratır. Biz hayatta güvenmeyi, güvenilmeyi ilke edinmiş insanlarız.”

“NİHAT BEY KULLANILLMIŞ YA DA KENDİSİNİ KULLANDIRTMIŞ”

“Yaptığımız açıklamalar TFF’de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamalar boşa çıkartılmak için Nihat bey kullanılmış, ya da kendisini kullandırtmış. Fenerbahçe’yi temsil eden biri olarak Nihat beyin bize karşı söyleyeceği, bizim açıklamalarımızı zayıflatacak söylemlerin kamuoyunda ilgi ve itibar göreceği düşünüldüğünden böyle bir olay planlanmış. Nihat beyin söylediklerinin manidar ve manasız olmasının dışında son derece programlı yapıldığını görüyorum. Nihat bey kendini bu duruma düşürmemeliydi”

“CAMİAMIZ AÇISINDAN SON DERECE ACI BİR DURUM”

“Fenerbahçe’nin açıklamalarını boşa çıkartmak için Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmiş birinin sözlerinin kullanılması camiamız açısından son derece üzücü bir durumdur. Fenerbahçe’yi temsil eden birinin camiamızı hedef alması acıdır. Herhangi bir kulüp temsilcisinin, TFF’de temsil ettiği kulüp aleyhine böyle bir açıklama yaptığını hiç gördünüz mü? Camiamız açısından son derece acı”

“KİMSENİN KARAKTERİNİ TARTIŞACAK İNSANLAR DEĞİLİZ”

“Eski yönetimimiz Fenerbahçe’nin TFF ile yaşadığı problemlerden dolayı sert bir açıklama yapmış, TFF’deki Fenerbahçe’yi temsil eden üyelerin istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti. Bizim bu yönde bir açıklamamız olamaz. Kimsenin karakterini tartışacak insanlar değiliz. İnsanların görüşlerine uymayabiliriz ama saygı gösteririz. Her bir Fenerbahçe taraftarının bu konudaki gerçekleri bilmesi için istemesem de paylaşmak zorundayım”