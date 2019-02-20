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Bucaspor kazanmak istiyor
Spor Toto 3. Lig

Bucaspor kazanmak istiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve 16 puanla son sırada yer alan Bucaspor, pazar günü Diyarbekirspor deplasmanında ilkleri yaşamak için ter dökecek. 

20 Şubat 2019 14:54

Geçen hafta İzmir’de 0-0 sona eren Bağcılarspor maçında göreve başlayan teknik direktör Levent Eriş, sarı-lacivertli takımın başında çıkacağı ikinci sınavında ilk galibiyetini almak için öğrencilerine taktik verecek.

Bucaspor, aynı zamande evinde mağlubiyet yüzü görmeyen rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Diyarbekirspor’un deplasman karnesine göre düşme hattında yer aldığını ancak iç saha puan sıralamasında en başarılı 4’üncü takım konumunda olduğunu belirten teknik patron Levent Eriş, “Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” diye konuştu.

20 Şubat 2019 Denizlispor yönetiminden Eskişehirspor maçı sonrası sert açıklama Denizlispor yönetimi, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan Eskişehirspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Eskişehirspor camiasına sitem etti. Yeşil-siyahlılar, hafta sonu oynanacak Osmanlıspor karşılaşması öncesi Osmanlıspor yönetiminin TFF'yi ziyaret ettiği iddialarına inanmak istemediklerini de kaydetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:54 | 20 Şubat 2019
bucaspor Levent Eriş TFF 3. Lig
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