Bucaspor kazanmak istiyor

Geçen hafta İzmir’de 0-0 sona eren Bağcılarspor maçında göreve başlayan teknik direktör Levent Eriş, sarı-lacivertli takımın başında çıkacağı ikinci sınavında ilk galibiyetini almak için öğrencilerine taktik verecek.

Bucaspor, aynı zamande evinde mağlubiyet yüzü görmeyen rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Diyarbekirspor’un deplasman karnesine göre düşme hattında yer aldığını ancak iç saha puan sıralamasında en başarılı 4’üncü takım konumunda olduğunu belirten teknik patron Levent Eriş, “Kazanmaktan başka düşüncemiz yok” diye konuştu.

Denizlispor yönetiminden Eskişehirspor maçı sonrası sert açıklama Denizlispor yönetimi, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan Eskişehirspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Eskişehirspor camiasına sitem etti. Yeşil-siyahlılar, hafta sonu oynanacak Osmanlıspor karşılaşması öncesi Osmanlıspor yönetiminin TFF'yi ziyaret ettiği iddialarına inanmak istemediklerini de kaydetti. İlgili Haberi Oku