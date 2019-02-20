Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi Burak Yılmaz sıkıntısı!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz katılmadı. Bir süre salonda çalışan tecrübeli oyuncu daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı. Gözünde yaşadığı sorun devam eden Oğuzhan Özyakup bugünkü antrenmana da katılmadı.

Şenol Güneş’in saha ortasında yaptığı toplantıyla idmana başlayan siyah-beyazlı ekip, istasyon çalışmalarının ardından çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman çift kale maçla sona ererken, Shinji Kagawa, Cyle Larin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma antrenmanın ardından bir süre şut çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. “Beşiktaş'ı tüm dünyaya tanıtacağız!” Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile iş birliğine gitti.Basın toplantısında konuşan Başkan Fikret Orman, Dorak tur sadece bir bölge ve ülkede değil Beşiktaş'ımızı tüm dünyaya tanıtacak. ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku