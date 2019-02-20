Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktığı gibi bitti!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı ancak kısa sürede biletler tükendi.

Vodafone Park’ta oynanacak kritik mücadelenin ne ucuz bileti 165 TL olurken en pahalı bilet ise 1100 TL olarak açıklandı.

25 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21:00’da başlayacak.

Bu önemli maçın bilet fiyatları şöyle;

1. Kategori: 450TL

2. Kategori: 425TL

3. Kategori :385TL

4. Kategori: 350TL

5. Kategori: 330TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 175TL

8. Kategori: 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL