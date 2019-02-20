SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti’nin adayı oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktığı gibi bitti!
Fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktığı gibi bitti!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkarıldığı andan itibaren kısa süre içerisinde tükendi.

20 Şubat 2019 11:48

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı ancak kısa sürede biletler tükendi.

Vodafone Park’ta oynanacak kritik mücadelenin ne ucuz bileti 165 TL olurken en pahalı bilet ise 1100 TL olarak açıklandı.

25 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21:00’da başlayacak.

Bu önemli maçın bilet fiyatları şöyle;

1. Kategori: 450TL

2. Kategori: 425TL

3. Kategori :385TL

4. Kategori: 350TL

5. Kategori: 330TL

6. Kategori: 295TL

7. Kategori: 175TL

8. Kategori: 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL

Son güncelleme 11:56 | 20 Şubat 2019
beşiktaş bilet derbi Fenerbahçe Vodafone Park
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
TÜMÜNÜ GÖR