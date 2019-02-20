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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ‘Size sürpriz geliyor ama bizim için değil…’
Uefa Avrupa Ligi

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: ‘Size sürpriz geliyor ama bizim için değil…’

Benfica Galatasaray maçı öncesi Portekiz temsilcisinde Teknik Direktör Bruno Lage basın toplantısı düzenledi. Lage, her maçta rotasyon yapması ile ilgili gelen soruya "İlk 11'ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim" yanıtını verdi.

20 Şubat 2019 20:07

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage ile öğrencisi Alejandro Grimaldo kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul’daki maçta Galatasaray’ı 2-1 yendiklerini hatırlatan Lage, “Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz. 6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica’nın tarihi Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var. Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SAHAYA YİNE FARKLI BİR 11 SÜRECEĞİM’

İlk 11’de her maçta rotasyon yapmasına ilişkin soruya yanıt veren Lage, “İlk 11’ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul’daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim” dedi.

GRIMALDO: KARŞILAŞMAYA HAZIRIZ

Benfica’nın Galatasaray ile İstanbul’da oynadığı müsabakanın maç kadrosunda yer almayan Alejandro Grimaldo ise şöyle konuştu: “Galatasaray’ın maçın başlarından itibaren risk almasını beklemiyoruz. İlk maçtaki skor avantajı önemli değil. Karşılaşmaya hazırız. Bizim mantalitemiz futbolumuzu oynayıp, yarınki maçı kazanmak.” 20 Şubat 2019 Nuno Gomes, Fatih Terim`i ziyaret etti Benfica Galatasaray maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in Fiorentina`dan eski öğrencisi Portekizli efsane golcü Nuno Gomes, sarı-kırmızılıların kaldığı oteli ziyaret ederek Fatih Terim`le hasret giderdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:07 | 20 Şubat 2019
BENFİCA Bruno Lage galatasaray uefa avrupa ligi
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