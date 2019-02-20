Atletico Madrid Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İspanya’nın temsilcisi Atletico Madrid ile İtalya’nın temsilcisi Juventus çeyrek final biletini alabilmek için mücadele edecek. İşte Atletico Madrid Juventus maçı ile ilgili bilgiler…

ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Juventus maçı bu akşam saat 23:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Aras, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Partey, Niguez, Morata, Griezmann

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Bentacur, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo