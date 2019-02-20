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Atletico Madrid Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid, sahasında Juventus ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde iki dev takım çeyrek finale çıkabilmek için mücadele edecek. Futbolseverler Atletico Madrid Juventus maçı hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek istiyor. Peki Atletico Madrid Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...

20 Şubat 2019 21:12

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İspanya’nın temsilcisi Atletico Madrid ile İtalya’nın temsilcisi Juventus çeyrek final biletini alabilmek için mücadele edecek. İşte Atletico Madrid Juventus maçı ile ilgili bilgiler…

ATLETİCO MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Juventus maçı bu akşam saat 23:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Aras, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Partey, Niguez, Morata, Griezmann

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Bentacur, Matuidi, Mandzukic, Ronaldo

Son güncelleme 21:12 | 20 Şubat 2019
Atletico Madrid Hangi kanalda juventus saat kaçta
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