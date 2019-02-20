MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 2-0 Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid Juventus maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nda ilk maçlar sona erdi. İki takım da 12 Mart’ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantalı bir skor elde etmenin peşindeyken sahadan mutlu ayrılan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu. Atletico, çok ciddi bir avantaj elde ederken galibiyeti getiren goller kırmızı-beyazlıların Uruguaylı savunma tandemi Gimenez (78) ve Godin’den (83) geldi.

Günün diğer maçında ise Schalke 04, Manchester City’yi konuk etti. Nefes kesen maçta gülen taraf 3-2’lik skorla konuk ekip Manchester City oldu. 68’de Otamendi’nin atılmasıyla 10 kişi kalan City, 85’te Sane ve 90’da Sterling’in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza attı!

NE GECE AMA! Schalke 04 2-3 Manchester City GOLLER: Bentaleb (38 pen. ve 45 pen.) / Agüero (18), Sane (85), Sterling (90) KIRMIZI KART: Otamendi (37 ve 68’de sarı kartlarla) Atletico Madrid 2-0 Juventus GOLLER: Gimenez (78), Godin (83) Rövanşlar 12 Mart’ta! pic.twitter.com/IhiySooNJS — SKOR (@SozcuSkor) 20 Şubat 2019

SCHALKE 04 2-3 MANCHESTER CITY (MAÇ SONA ERDİ)

GOLLER: Bentaleb (38 pen. ve 45 pen.) / Agüero (18), Sane (85), Sterling (90)

ATLETICO MADRID 2-0 JUVENTUS (MAÇ SONA ERDİ)

GOLLER: Gimenez (78), Godin (83)

Dk. 90+5: Maç sona erdi.

Dk. 89: Atletico’da Griezmann yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor.

Dk. 85: Juventus takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Blaise Matuidi çıkıyor ve yerine Joao Cancelo oyuna giriyor.

GOL! Dk. 83: Serbest vuruşta yapılan ortada top Godin’in önünde kaldı, Godin boş kaleye gönderdi: 2-0.

Dk. 81: Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Antoine Griezmann ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

GOL! Dk. 78: Kornerde Morata indirdi, Gimenez önünde kalan topa düzgün vurdu ve top ağlarda: 1-0.

GOL İPTAL! Dk. 72: Hakem Felix Zwayer pozisyonu VAR uyarısıyla inceledi ve Morata’nın Chiellini’ye gol öncesi faul yaptığı tespit edildi.

GOL! Dk. 70: Filipe Luis ortaladı, Alvaro Morata kafayı vurdu! Top ağlarda!

Dk. 64: Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Blaise Matuidi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Dk. 57: Atletico Madrid takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diego Costa çıkıyor ve yerine Alvaro Morata oyuna giriyor.

Dk. 55: Juventus’ta Alex Sandro sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Dk. 53: Griezmann’ın şutunda Szczesny’nin de temasıyla top üst direkten döndü, Chiellini topu kornere gönderdi! Atletico gole çok yaklaştı!

Dk. 50: Atletico Diego Costa ile gole yaklaştı. Griezmann’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Costa, bitirici vuruşu yapamadı. Tecrübeli oyuncunun şutunda top yandan dışarı gitti.

Dk. 46: İkinci yarı başladı

Dk. 45+5: İlk yarı sona erdi. İlk 45’te yüksek tempolu bir oyun olsa da iki takım da net pozisyonlar bulmakta oldukça zorlandı.

Dk. 45+3: Atletico Madrid’de Thomas Partey gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Dk. 36: Atletico Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Rodrigo Hernandez tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Dk. 28: KARAR DEĞİŞTİ! Atletico Madrid ceza sahası çizgisinin yaklaşık yarım metre gerisinden serbest vuruş kullandı. Greizmann’ın vuruşunda Szczesny başarılı!

Dk. 27: PENALTI! Hakem Atleti lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakemler pozisyonun dışarıda mı içeride mi olduğunu inceliyor!

Dk. 23: Ceza sahası içinde topla buluşan Mario Mandzukic, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dk. 21: Baskıyı artıran Atletico etkili geldi. İyi paslaşmalarla ceza sahasına giren ev sahibinde Koke’nin pasında Szczesny top Greizmann’a gelmeden topa hakim oldu ve adeta golü önledi.

Dk. 15: Partey’nin ceza sahası dışından düzgün vuruşunda kaleci Szczesny başarılı.

Dk. 9: Yaklaşık 30 metreden frikikte topun başına geçen Ronaldo sert bir şut çıkardı ama Oblak topu kornere çeldi.

Dk. 8: Diego Costa sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

Dk. 2: Griezmann, Juventus ceza sahasında yerde kaldı. Fransız oyuncu penaltı bekledi ama hakem devam kararı verdi.

Dk. 1: Karşılaşma başladı.

ATLETICO MADRID JUVENTUS MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Estadio Metropolitano

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

ATLETICO MADRID JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

HAKEM: Felix Zwayer

ATLETICO MADRID: Oblak, Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe, Rodri, Partey, Koke, Saul, Griezmann, Diego Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

JUVENTUS: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

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