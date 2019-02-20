Anfield’da ‘el sıkışma krizi! Klopp’a, ‘Saygısız’!

Liverpool ile Bayern Münih arasındaki dev mücadeleden sonra ‘el sıkışma’ krizi yaşandı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, maçın son düdüğü sonrası Bayern Münih tarafına doğru giderek öncelikle Franck Ribery ile el sıkıştı. Niko Kovac, bu durumu saygısızca bulduğunu el sıkışırken Klopp’a söyledi.

KLOPP: “O AN RIBERY’İ GÖRDÜM…”

Maçtan sonra bu tartışma hakkında gelen soruya Klopp, “Amacım öncelikle Niko’nun elini sıkmaktı. Karşıma Ribery çıktı ve yeni baba olduğu için onun elini sıktım. Ona bunu söyledim. Bir sonraki karşılaşmamızda bana sırtını dönebilir ve el sıkışmayabilir.” cevabını verdi. Klopp, “Niko’yla el sıkışmak istedim. Ona bana döner misin diye seslendim. Ancak hareket etmedi. Öküzün trene baktığı gibi orada kalakaldım” diye konuştu.

“İNGİLTERE’DE OLDUĞU İÇİN BİLMİYOR OLABİLİR”

Niko Kovac ise bu konu hakkında gelen soruyu, “Yedek kulübesinde ilk sırada ben vardım. İngiltere’de olduğu için bazı şeyleri bilmiyor olabilir.” sözleriyle yanıtladı.

MAÇ SONUCU | Olympique Lyon 0-0 Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Olympique Lyon Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam etti. Taraflar Cüneyt Çakır`ın başarılı bir yönetim sergilediği maçta sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. Gecenin diğer maçında ise Liverpool, konuğu Bayern Münih`le 0-0 berabere kaldı. Rövanşlar 13 Mart`ta oynanacak. İlgili Haberi Oku