Afrikalı kadın interneti salladı! 84 saniyelik video…

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol topuyla yapılan hareketler her daim çok ilgi çeker. Ancak Afrikalı bir top cambazı kadının yaptığı gösteri sosyal medyayı birbirine kattı. Hatta ABD Başkanı Donald Trump bile videonun etkisine kayıtsız kalamadı.

Trump, internette viral olan videoyu “İnanılmaz” diyerek paylaştı. Adı Hadhara Charles Mjeje olan kadının 84 saniyelik videosu önce basit top sektirmelerle başlıyor, sonra inanılmaz bir gösteriye dönüşüyor. 90 kere kafasında topu sektiren kadın sonra meşin yuvarlağı omuzu ve kafası arasında dolaştırıyor. Göğsüyle, baldırıyla, ensesiyle, topuğuyla topa 154 kere düşürmeden dokunan Hadhara sonrasında alkışları kabul ediyor.

Bu haber yazıldığı sırada 120 bin retweet, 400 bin beğeni alan video tek bir paylaşımda 10 milyon kere izlendi.