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Abdullah Çevrim, Fethiye’de son yolculuğuna uğurlandı
Milli Takımlar

Abdullah Çevrim, Fethiye’de son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

20 Şubat 2019 15:21

Çevrim’in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Cami’ye getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe’de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Çevrim’in yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından konuşma yapan Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim’in çok değerli bir insan olduğunu söyledi. Herkesin Abdullah Çevrim’e hakkını helal etmek için geldiğini ifade eden Altıparmak, “Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun.Seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun.” dedi. Törenin ardından 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim’in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

19 Şubat 2019 Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti Fenerbahçe`nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:21 | 20 Şubat 2019
Abdullah Çevrim Fenerbahçe milli takım
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