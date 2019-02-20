14 yaşında Fenerbahçe’ye transfer oldu!

Nevşehir Belediyespor’un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe gözlemleme ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Bir süredir Fenerbahçe ‘scout’ ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor’un altyapısında yetişti. Karayazı’nın Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe’ye transfer olduğu kaydedildi.

Beş günde ikinci genç yetenek…

Fenerbahçe ayrıca devre arası transfer döneminde anlaşma sağladığı Stuttgart’tan 2000 doğumlu stoper Okan Turp’la da 15 Şubat’ta sözleşme imzalamış ve genç oyuncuya lisans çıkarmıştı. Türkiye 17 yaş altı milli takımı ile iki kez maça çıkan Okan Turp, Türkiye 16 yaş altı, ve 19 yaş altı milli takımlarında da ter dökmüştü.

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