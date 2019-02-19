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VakıfBank 27. galibiyet için Almanya’da
Diğer Sporlar

VakıfBank 27. galibiyet için Almanya’da

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Avrupa'da üst üste 27. galibiyet için, Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'la deplasmanda kaşı karşıya gelecek.

19 Şubat 2019 11:15

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 5. maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart’la yarın TSİ 21:00’de deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 26 maçtır kazanan sarı-siyahlılar, A Grubu’nda zirvede yer alıyor. VakıfBank, Allianz MTV Stuttgart’la VakıfBank Spor Sarayı’nda oynadığı ilk karşılaşmayı 3-1’lik skorla kazanmayı başardı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir maç oynayacağız. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Liderliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Almanya Ligi’nin lideriyle karşılaşacağız. Çok iyi bir rakibe karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Maç boyunca çok dikkatli olmalıyız. Kazanıp, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi. VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, “Deplasmanda çok zorlu bir maç oynayacağız. Stuttgart, grubumuzdaki en zorlu rakiplerden bir tanesi. Stuttgart’a karşı sahamızda iyi bir maç oynamıştık. Ama bizi oldukça zorlamışlardı. Çok iyi bir sistemleri var, iyi defans yapıyorlar. Bu deplasmandan da galibiyetle ayrılıp, gruptan birinci çıkmak istiyoruz” diye konuştu. 10 Şubat 2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank zafer serisini sürdürdü! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi`nin 18. haftasında Halkbank`ı 25-19, 25-16 ve 25-16`lık setlerle 3-0 mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini alan VakıfBank, ligin 19. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas`la 17 Şubat Pazar günü İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi`nde karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:15 | 19 Şubat 2019
CEV Şampiyonlar Ligi vakıfbank voleybol
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