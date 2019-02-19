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UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Zenit Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Michael Oliver, Benfica Galatasaray maçını ise Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

19 Şubat 2019 21:18

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zenit Fenerbahçe maçında İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver, Benfica Galatasaray maçında ise Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

St. Petersburg Stadı’nda TSİ 20.55’te başlayacak Zenir Fenerbahçe maçını, Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett’in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Işık Stadı’nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak Benfica Galatasaray maçında ise Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe’nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak. 19 Şubat 2019 Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi, uçak bileti fiyatları 4 kat arttı! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi`nde 21 Şubat`ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya`ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları`nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 21:18 | 19 Şubat 2019
BENFİCA Fenerbahçe galatasaray michael oliver Ovidiu Hategan uefa avrupa ligi zenit
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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