UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zenit Fenerbahçe maçında İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver, Benfica Galatasaray maçında ise Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

St. Petersburg Stadı’nda TSİ 20.55’te başlayacak Zenir Fenerbahçe maçını, Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett’in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Işık Stadı’nda 21 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te başlayacak Benfica Galatasaray maçında ise Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe’nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Fenerbahçe taraftarı yoğun ilgi gösterdi, uçak bileti fiyatları 4 kat arttı! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi`nde 21 Şubat`ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg´ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya`ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları`nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray`da Benfica kadrosu belli oldu , Yıldız isim kadroda yok! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim kamp kadrosunu belirledi. İlgili Haberi Oku