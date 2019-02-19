Türkiye’de güzel şeyler de oluyor… Altınordu modeli rekor kırdı

Türkiye’de bütçe açığı, ekonomik çöküş, yabancı sınırı, altyapı sorunu, tesisleşme, sürekli teknik direktör değiştirme, dış transfere harcanan para gibi konular tartışılırken, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, bu problemlerin hiçbirine takılmadan, sessiz sedasız Süper Lig yolunda ilerliyor. Altınordu, Türkiye’de sadece futbol kulüplerine değil hemen her alana rahatlıkla uygulanabilecek bir modeli yıllardır başarıyla yürütüyor.

Eğitimden orduya, sanayiden üretime farklı alanlarda da uygulanabilecek olan bu model, özünde Türkiye’deki gençlere yatırım yapmayı barındırıyor.

Spor Toto 1. Lig’de son 16 maçta tek yenilgi alıp Play-Off rotasına oturan Altınordu’da Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Gordon Milne’a ait ‘Bir takımın başında kesintisiz en uzun süre kalma’ rekorunu da geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon tam 12 takım teknik direktör değişikliğine giderken, Altınordu ve Hüseyin Eroğlu istikrarlı ve kararlı bir şekilde 7 yıldır birlikte, bir amaç için çalışmaya devam ediyor.

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AVRUPA ÖRNEK ALIYOR

Henüz Türkiye’de pek değeri bilinmeyen Altınordu, Avrupa’da tanınan kulüpler arasında yer alıyor. Yabancı takımlar ile yaptığı anlaşmalar, katıldığı gençler turnuvalarında sergiledikleri tutum, bazı Avrupa takımlarının da Altınordu’yu örnek almasına neden oluyor. Futboldan çok Altınordu’nun felsefesine odaklanan Avrupa ekipleri, İzmir ekibinin yarattığı modeli rol almaya başlıyorlar.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, bu konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada konu ile ilgili şunları söylüyor:

“Lyon, Marsilya ve Montpellier ziyaretlerinin, sıkı sıkıya sarıldığımız ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermesi açısından bizleri çok mutlu ettiğini ifade etmeliyiz. Özellikle şunu net olarak gördük ki, Avrupa kulüpleri, yaptığımız ikili görüşmelerde futboldan çok kulübümüzün felsefesine odaklanıyorlar, buradan hareketle saha dışı kriterlerin ne kadar önemli olduğunu da bu sayede bir kez daha görmüş olduk.”

Fransa’dan bile görülebilen Altınordu’nun yarattığı model, Türkiye’deki kulüplerin ilgilisi bir türlü çekemiyor. Türkiye’deki takımlar, ekonomik krizle boğuştuğu dönemde bile şimdiye kadar yürümediği anlaşılan sürekli transfer yapma alışkanlıklarından bir türlü vazgeçemiyor. Mutlaka UEFA ya da FIFA’nın ‘Transfer yapamazsın’ demesi bekleniyor. Takımların altyapısında yer alan cevherler ancak o zaman ortaya çıkabiliyor.

SÜPER LİG YOLUNDA İLERLİYOR

Altyapıya verdiği önem, Spor Toto 1. Lig’de play-off’u üç kez son hafta kaçırmasına rağmen yola aynı teknik adam ile devam etme, yurt dışında dev kulüplerle yapılan altyapı anlaşmaları, sistem oturtma çabaları, genç futbolculara futbol dışında da eğitim verme gibi nedenlerden dolayı Altınordu, Türkiye’ye örnek olabilecek bir kulüp olma yolunda hızla ilerliyor. Tam 7 sezondur, sonuçlar ne olursa olsun Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayan Altınordu, bu kararın meyvelerini de toplamaya başlıyor. Spor Toto 1. Lig’de son 16 maçta tek yenilgi alıp Play-Off rotasına oturan Altınordu’da Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Gordon Milne’a ait ‘Bir takımın başında kesintisiz en uzun süre kalma’ rekorunu da geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Sadece saha içi sonuçlara odaklanmayan, genç futbolcu yetiştirme konusunda Türkiye’ye örnek olabilecek kulüpler arasında yer alan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki tane altyapıdan yetiştirdiği futbolcuyu Avrupa’nın önemli takımlarına gönderen Altınordu, uyguladığı modelle dikkat çekiyor. Kadrosunda sadece yerli futbolcular bulunan Altınordu, artık Süper Lig’de oynayacak bir takım konumuna da geldi. Spor Toto 1. Lig’de aldığı yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle cezalar alan kulüplerin aksine Altınordu, altyapıya verilen önemle de başarılı olunabileceğinin altını çiziyor.

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FUTBOL DIŞINDA DA EĞİTİM VERİLİYOR

Altınordu’nun başlattığı ‘İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ sloganı ile başlatılan modelde genç futbolcu adaylarına futbol dışında da eğitimler veriliyor. Hayata çok yönlü olarak hazırlanan gençler, satranç, jimnastik ve judo dersleri görüyor.

Bunun dışında Altınordu Kulübü, kurduğu futbol meslek okulu sayesinde genç yeteneklere sadece futbolu değil hayatı da öğretiyor.

Futbol yetenekleriyle okula kabul edilen 14-19 yaş grubundaki gençler, her sabah ilk iş pencerelerinin önündeki çiçekleri sulayarak güne başlıyor. Ardından ahıra giden öğrenciler; keçi, tavuk, inek ve koyun gibi hayvanlarla ilgilenip süt sağıyor. Daha sonra da tarlada kendi ektikleri domates, biber, patlıcan ve kavunların hasadını yapıyor.