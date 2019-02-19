TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Adem Büyük ve Adis Jahovic…

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 22. haftanın ardından Profesyonel Disiplin Kurulu’na (PFDK) sunduğu sevk rapolarını açıkladı. Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adem Büyük ve Fenerbahçe Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic “kural dışı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
İşte TFF’den yapılan açıklama:
“Hukuk Müşavirliği’nce 19.02.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK‘ün aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 16.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- BURSASPOR Kulübü’nün 16.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
ATİKER KONYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC‘ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 17.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.02.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi CÜNEYT SÖYLEN’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”