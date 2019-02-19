Sinan Güler: “Umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz”

Sinan Güler, milli takımın Dünya Kupası Elemelerindeki Slovenya ve İspanya maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası’na katılmayı garantilemenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, “Sonuçta 14 basketbolcu milli takım forması giyme şansı yakalayacak. Hem ülkemizi hem de basketbolumuzu iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara’nın basketbola olan ilgisinin ve sevgisinin farkındayız. Sonuç belki rakam olarak önemli olmasa da mücadele eden, enerjisini sahaya yansıtan ve Dünya Kupası öncesinde geleceğe umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz.” diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman`dan TFF`ye derbi eleştirisi! `Yapılan şey ayıp` Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçın pazartesi gününe alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu`nu eleştirdi. Fikret Orman, TFF`nin daha önce kendilerine 48 saat dinlenmek için yeterli dediğinin altını çizerek Ne oldu da pazartesiye aldınız şimdi? dedi. Fikret Orman, maçın gününün kendilerine danışılmamasını ayıp olarak nitelendirdi. İlgili Haberi Oku

“Herkesin kendini göstermesi gerekiyor”

Milli basketbolcu Sinan Güler, oyuncuların kısa sürelerde milli takım organizasyonlarına konsantre olmak zorunda kaldığını vurgulayarak, herkesin ligdeki başarılarını ve sonuçlarını düşünmek durumunda kaldığını söyledi. Dünya Kupası’na yaklaştıkça orayı daha fazla düşünmek durumunda kalacaklarının altını çizen Sinan, “Bu noktada Dünya Kupası yaklaştığında herkes daha fazla düşünüp, hazırlanmaya başlayacak. Buraya gelmek, eleme maçları oynamak, eleme sürecinde forma giyiyor olmak herkes için önemli fırsat. Rakip kadrolarda da Avrupa pazarında oynamak veya Türkiye pazarına girmek isteyen isimler var. Herkesin kendini göstermesi gerekiyor.” şeklinde görüş belirtti.

Sinan Güler, FIBA Dünya Kupası Elemelerinde grup liderliği şansları bulunduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Elemelerde grup liderliği durumu ne olacak hep beraber göreceğiz. Şu an açıklanan bir şey yok. Turnuva 31 Ağustos’ta başlıyor. Bugünden şansımızı konuşmak, hatta kamp başladığında da bunu konuşmak erken olabilir. Federasyon, teknik ekip ve oyuncular olarak güzel bir enerjiyle mücadele ediyoruz. Önemli olan bu. Güzel bir jenerasyon çıkartmaya ve Türk basketbolunu yukarı taşımaya çalışıyoruz.”

Wanda, Icardi`nin fotosunu yaktı ama... Nedeni çok farklı çıktı! Wanda Icardi`nin 4.7 milyon Instagram takipçisiyle paylaştığı fotoğraf futbol dünyasına bomba gibi düştü. Icardi`nin fotoğraflarını yaktığı görülen Wanda sonra bir açıklama yayınladı... İlgili Haberi Oku