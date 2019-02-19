Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, kaldığı yerden devam ediyor. Erken final denebilecek eşleşmelerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool Bayern Münih ve Olympique Lyon Barcelona maçı bugün oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç programı…
19 ŞUBAT SALI
Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)
Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)
20 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)
Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Lig maçları TSİ 23.00’te başlayacak. Son 16 turu ilk maçları beIN Sports kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.