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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi maçları bugün ve yarın oynanacak Son 16 Turu ile devam edecek. Devler Ligi bugün ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç programı...

19 Şubat 2019 00:26

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, kaldığı yerden devam ediyor. Erken final denebilecek eşleşmelerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool Bayern Münih ve Olympique Lyon Barcelona maçı bugün oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç programı…

19 ŞUBAT SALI

Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

20 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Lig maçları TSİ 23.00’te başlayacak. Son 16 turu ilk maçları beIN Sports kanalında canlı yayın ekranlara gelecek.

Son güncelleme 00:26 | 19 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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