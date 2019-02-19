Sakatlıktan döndü, çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı

Trabzonspor’un Çek oyuncusu Filip Novak, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak, antrenmanda oldukça hırslı çalışırken yeni bir sakatlık şoku yaşadı. Sol bek oyuncusu, çift kale maç sırasında Rodallega’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu kez iyileşen ayağından değil sağ ayağından sakatlanan oyuncu uzun süre yerde kaldı. Novak, tedavisinin ardından sahayı moralsiz şekilde terk etti. Novak’ın kırık olan sol ayak baş parmağının iyileştiği ancak yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada aynı antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Luis Ibanez de antrenmanı yarıda bıraktı.

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Rodallega soyunma odasına koştu

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise antrenman tamamlanır tamamlanmaz soyunma odasına koştu. Novak ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan takım arkadaşının durumuna oldukça üzülen golcü oyuncu sakatlıktan yeni çıkan takım arkadaşının durumunu öğrenmek için antrenman biter bitmez soyunma odasının yolunu tuttu. Rodallega’nın oldukça moralsiz olduğu gözlendi. Trabzonspor’da yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken, bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada yaptığı çift kale maç yaptı.