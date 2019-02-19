Polonyalı hakemden derslik VAR kararı! Futbolcu neye uğradığını şaşırdı…

SKOR Dış Haberler – Polonya’da oynanan Legia Varşova – Cracovia maçı daha önce yaşanmamış bir VAR uygulamasına sahne oldu. Ev sahibi Legia Varşova forması giyen 27 yaşındaki Fransız savunmacı William Remy mücadelede dakikalar 67’yi gösterirken rakibine yaptığı hareketin ardından maçın hakemi Piotr Lasyk tarafından sarı kart ile cezalandırdı.

Yaşanan bu olaydan 7 dakika sonra dakikalar 74’ü gösterirken William Remy yine yaptığı sert hareketin ardından maçın hakemi tarafından 2. sarı kart ve arkasından kırmızı kart ile cezalandırılıp oyundan atıldı.

Kırmızı kartın ardından Fransız futbolcu soyunma odasının yolunu tutarken maçın hakemi Piotr Lasyk, VAR hakeminin uyarıları sonucunda pozisyonu izleyip verdiği kararın hatalı olduğunu ve soyunma odasına giden futbolcuyu soyunma odasında geri çağırttırdı.

Verilen kararın yanlış olduğunu ve oyuna tekrar devam edeceğini düşünen Remy sahaya geri döndüğünde hakemin verdiği karar doğrultusunda şok oldu. 40 yaşındaki tecrübeli hakemi Piotr Lasyk, Fransız futbolcuya gösterdiği ikinci sarı kartın geçersiz olduğunu açıkladıktan sonra direk kırmızı kart ile tekrar oyundan attı. Ne olduğunu anlamayan Remy şaşkınlık içerisinde sahadan tekrar soyunma odasına döndü.

crazy VAR William remy pic.twitter.com/u9BCjyDNG6 — ___Glitch (@BorNNy_En) 18 Şubat 2019

FRANSA’DA OYUNA DEVAM ETMİŞTİ

Bu sezon Fransa Ligue 1’in 16. haftasında Bordeaux ile Saint-Etienne takımları arasında oynanan maçta benzer bir olay yaşanmıştı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Bordeaux’nun Senegal asıllı Fransız futbolcusu Younousse Sankhare, hakem Clement Turpin’den önce direkt kırmızı kart görmüş.

Gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasının yolunu tutan ve içeriye giren Younousse Sankhare, maçın hakemi Clement Turpin oyunu başlatmadan önce VAR’a gitmesinin ardından kararını değiştirerek Younousse Sankhare’ye gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirmişti.

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