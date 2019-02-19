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Ömer Onan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Basketbol Süper Ligi

Ömer Onan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan, son yolculuğuna uğurlandı. Onan ailesini spor, sanat ve iş dünyasından sevdikleri yalnız bırakmadı.

19 Şubat 2019 15:31

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda öğle namazına takiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2’nci Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncular Luigi Datome, Ahmet Düvelioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Ömer Onan ve ailesi, cenaze öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Utku Onan’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son güncelleme 15:31 | 19 Şubat 2019
Ömer Onan
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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