MAÇ SONUCU | Olympique Lyon 0-0 Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olympique Lyon Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı devam etti. 13 Mart’ta oynanacak rövanş öncesi iki takım da avantaj elde etmenin peşindeydi. Taraflar ilk yarısı tempolu, ikinci yarısı ise tatsız geçen maçta sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Müsabakada görev yapan Cüneyt Çakır oldukça başarılı performans sergiledi. Öte yandan günün diğer maçında ise Liverpool, Bayern Münih’i konuk etti. Yüksek tempolu maçta Liverpool üstün taraftı ancak Fransa’da olduğu gibi İngiltere’de de gol sesi çıkmadı: 0-0.

LIVERPOOL 0-0 BAYERN MÜNİH

OLYMPIQUE LYON 0-0 BARCELONA

Dk. 90+3: Karşılaşma sona erdi.

Dk. 88: Barcelona’da Nelson Semedo sarı kartı gördü.

Dk. 86: Sergio Busquets, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Anthony Lopes kurtarıyor.

Dk. 84: Olympique Lyon takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tanguy Ndombele çıkıyor ve yerine Pape Cheikh oyuna giriyor.

Dk. 81: Barça’da Sergi Roberto çıktı, Arturo Vidal oyunda.

Dk. 81: Sergi Roberto, Cüneyt Çakır’a itirazları nedeniyle sarı kart görüyor.

Dk. 78: Barcelona takımı Jordi Alba ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Jordi Alba tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Dk. 76: Ev sahibi Lyon’da Terrier çıkıyor, Cornet oyunda…

Dk. 70: Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Suarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dk. 69: Olympique Lyon takımında oyuncu değişikliği; Bertrand Traore oyundan çıkarken Lucas Tousart oyuna giren isim.

Dk. 67: Barcelona’da Dembele çıkıyor, yerine Coutinho oyunda.

Dk. 58: Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Memphis Depay ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Dk. 52: Memphis Depay altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Dk. 46: Cüneyt Çakır ikinci yarıyı başlattı.

Dk. 45: İlk yarı sona erdi. İlk yarıda iki takım da çok net pozisyonlara giremezken Barcelona topun ve oyunun hakimiydi. Oldukça tempolu geçen maçın ilk bölümünde hücum bölgesinde aktif gözüken ev sahibi Lyon, dakikalar ilerledikçe topu ve oyunu Barça’ya bırakmak durumunda kaldı.

Dk. 36: Luis Suarez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Anthony Lopes kurtarıyor.

Dk. 33: Olympique Lyon takımında Leo Dubois, sarı kart görüyor.

Dk. 30: Ceza sahası içinde topla buluşan Moussa Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Dk. 16: Barcelona, Ivan Rakitic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ivan Rakitic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Dk. 12: Ousmane Dembele, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dk. 5: Olympique Lyon takımından Houssem Aouar tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

Dk. 3: Lionel Messi’nin ceza sahasının hemen dışından attığı serbest vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

Dk. 3: Olympique Lyon takımında Houssem Aouar, sarı kart görüyor.

Dk. 1: Cüneyt Çakır’ın düdüğüyle maç başladı!

OLYMPIQUE LYON BARCELONA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Park Olympique Lyonnais

SAAT: 23.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIn SPORTS 2

OLYMPIQUE LYON BARCELONA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

OLYMPIQUE LYON: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, N’Dombele, Aouar, Traore, Depay, Terrier, Dembele

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

BARCELONA: Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Semedo, Busquets, Roberto, Rakitic, Dembele, Messi, Suarez

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

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