Lyon Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Devler Ligi maçı ilk 11’i belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, Barcelona’yı konuk edecek. Devler ligine iddialı başlayan ve kupayı kazanmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak maça dair merak konusu ise Lyon Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? 41. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Cüneyt Çakır ise Lyon Barcelona maçı hakemi olarak görev alacak. İşte, karşılaşmaların detayları…

LYON BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fransa’nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadele, Beinsports 2'den naklen yayınlanacak.

LYON BARCELONA İLK 11

LYON: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, N’Dombele, Aouar, Traore, Depay, Terrier, Moussa Dembele.

BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Dembele, Suarez.