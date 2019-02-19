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Liverpool Bayern Münih saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu…
Şampiyonlar Ligi

Liverpool Bayern Münih saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu…

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda final gibi maç! Liverpool Bayern Münih İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Yıldızların mücadelesine sahne olacak maçta karşılaşmayı izlemek isteyen futbol sever Liverpool Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte zorlu mücadelenin detayları...

19 Şubat 2019 19:00

Şampiyonlar Ligi’nin iki favori ekibi, Liverpool Bayern Münih Son 16 Turu ilk maçı için karşı karşıya geliyor. Bu sene kupayı müzesine götürme hedefi ile sezona başlayan iki takımdan biri turnuvaya ekrenden veda edecek. Peki Liverpool Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih’i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.

Son güncelleme 22:09 | 19 Şubat 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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