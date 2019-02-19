Liverpool Bayern Münih saat kaçta hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu…

Şampiyonlar Ligi’nin iki favori ekibi, Liverpool Bayern Münih Son 16 Turu ilk maçı için karşı karşıya geliyor. Bu sene kupayı müzesine götürme hedefi ile sezona başlayan iki takımdan biri turnuvaya ekrenden veda edecek. Peki Liverpool Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadyumunda Bayern Münih’i konuk edecek. 19 Ocak Salı günü saat 23.00’da oynanacak olan bu mücadele, Beinsports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH İLK 11

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Firmino.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Coman, Lewandowski.