Leeds United’a casusluk cezası!

EFL’den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’ta İngiltere Championship’in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County’nin antrenmanını izlemekle suçlanan Leeds United Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi.
Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.
Daha önce casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş ve Leeds United’ın ünlü Arjantinli Menajeri Marcelo Bielsa, iddiaları kabul etmiş ve neredeyse ligdeki bütün maçlarda casusluk yaptıklarını kabul ederek sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.