Leeds United’a casusluk cezası!

EFL’den yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’ta İngiltere Championship’in 27. haftasında oynanan karşılaşmadan bir gün önce konuk takım Derby County’nin antrenmanını izlemekle suçlanan Leeds United Kulübü, iyi niyet kurallarını çiğnedi.

Disiplin soruşturması sonucu Leeds United, 200 bin sterlin para ve kınama cezası aldı.

Daha önce casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş ve Leeds United’ın ünlü Arjantinli Menajeri Marcelo Bielsa, iddiaları kabul etmiş ve neredeyse ligdeki bütün maçlarda casusluk yaptıklarını kabul ederek sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti. Leeds United ile One Direction`ın eski solisti arasında laf dalaşı! Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu One Direciton`ın eski solisti Niall Horan ile İngiltere Championship`te mücadele eden Leeds United kulübü arasında daha önce eşi benzeri olmayan bir laf dalaşı yaşandı. Sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmayı Niall Horan başlattı. İlgili Haberi Oku