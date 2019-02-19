Kayseri 2. Amatör Küme başlıyor

Bu sezon 4 farklı grupta 31 takımın katılımı ile oynanacak olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Uluçay’ın ismi ile oynanacak olan Kayseri ikinci Amatör Küme maçları bu hafta sonu başlıyor.

Bu sezon takımlar 3'ü 8’lik 1 grubu ise 7’li olmak üzere 4 grupta mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar 1. Küme’ye yükselme hakkı elde edecek. Ligin ilk haftasında 12 ayrı sahada 14 maç oynanacak. Bir takım ilk haftayı BAY geçecek.

Fenerbahçe efsanelerinden Abdullah Çevrim hayatını kaybetti Fenerbahçe`nin unutulmaz futbolcularından biri olan Abdullah Çevrim, 77 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Ligin ilk haftasında ilçelerde 7 maç oynanırken, 5 maç ise Kayseri’de bulunan sahalarda yapılacak.